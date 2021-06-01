Почувствовать бой: курсанты МВОКУ осваивают тренажеры для «Арматы» и «Курганца»

Для того чтобы научиться выполнять боевые задачи на новой технике в наше время, не обязательно выезжать в поля. Для этого достаточно тренажеров перспективного БМП «Курганец» и БМП на платформе «Армата».

Еще будучи первокурсниками, курсанты уничтожают управляемыми ракетами вражеские танки, стреляют из пушки по воздушным целям и косят из пулемета пехоту неприятеля.

При этом нужно стараться изо всех сил самим уйти от ответного огня. То, что в реальной ситуации грозило бы гибелью, здесь всего лишь незачет. Принцип управления БМП на платформах «Армата» и «Курганец» примерно одинаков. Вместо рычагов пульты, вместо смотровых стекол экраны.

Видеокамеры обеспечивают круговой обзор - 360 градусов. И ехать, и воевать можно исключительно по картинкам на мониторах. Тренажеры позволяют полностью прочувствовать все нюансы, особенности боевых машин.

Перед глазами ЖК-экран, а в руках пульт управления, который похож на гибрид штурвала и джойстика для игровой приставки. Можно замерить дальность объекта, приблизить его и удалить, выбрать тип боеприпасов. Залп может произвести как командир, так и наводчик.

Если БМП прошлых поколений - это автоматика и механика, то перспективные «Курганцы» и «Арматы» - это высокотехнологичная электроника. Принципиальное отличие в том, что на гусеничную платформу можно установить любой дистанционно управляемый боевой модуль, а сам экипаж в это время будет находиться в отдельной надежной бронекапсуле.

Сейчас «Курганцы» и «Арматы» проходят апробацию в войсках. Когда техника поступит на вооружение, будущим выпускникам МВОКУ, она уже будет знакома.