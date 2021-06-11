В дикой тайге: спецназовцы РФ и Узбекистана скрытно пробрались в тыл «противника» в Красноярском крае

В горах Западного Саяна в Красноярском крае завершился второй этап совместных тактико-специальных учений подразделений специального назначения ЦВО и Республики Узбекистан.

По условиям этапа военнослужащим предстояло скрытно выдвинуться в назначенный район, организовать базовый лагерь в тылу условного противника и осуществить подготовку к диверсионно-разведывательным действиям. Чтобы остаться незамеченными, военнослужащие для питания использовали флору и фауну горной сибирской тайги, искали источники и создавали запасы воды и ее обеззараживали.

Военные освоили ловлю диких животных и птиц с помощью капканов и силков, узнали об основных типах съедобных растений, пресмыкающихся и насекомых. В завершение второго этапа военнослужащие совместно отработали порядок действий в базовом лагере на случай его обнаружения противником, обеспечили прикрытие отхода групп специального назначения и сбор в назначенной точке.

Совместные тактико-специальные учения подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан проводятся на базе Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. Центр ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.