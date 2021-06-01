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К точке перелома: понтонеры ЮВО отправятся по рекам в город-герой Волгоград

Тимур Шерзад
Виталий Никулин
16:00 01.06.2021
Экспедиция будет совершать остановки в населенных пунктах по пути и принимать участие в патриотических мероприятиях, включая экскурсию на демонстрационный паром. 
К точке перелома: понтонеры ЮВО отправятся по рекам в город-герой Волгоград
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Восьмидесятую годовщину начала Великой Отечественной решили вспомнить военнослужащие понтонных подразделений инженерных войск ЮВО. Они решили совершить уникальный переход по рекам от места своей постоянной дислокации в Ростовской области до города-героя Волгограда. 

Инженеров ждет сплав по рекам Северский Донец, Дон, им предстоит пройти через Цимлянское водохранилище и Волгодонский канал, после чего оказаться уже на Волге. Всего предстоит преодолеть более шестисот километров водной поверхности. 

В составе экспедиции будут находиться два парома - демонстрационный и жилой. Первый будет нести на себе экспозицию средств инженерного вооружения, во втором будут перевозиться материальные средства и проживать личный состав. 

Экспедиция будет совершать остановки в населенных пунктах по пути и принимать участие в патриотических мероприятиях, включая экскурсию на демонстрационный паром. 

Военные инженеры организуют выставки военной техники и современного вооружения в городах Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск, Пятиморск и Волжский.

На городских площадях наряду с этими выставками будут проводиться выступления творческих коллективов из местных военнослужащих и юнармейских отрядов. Рядом же будут работать мобильные пункты отбора на службу по контракту. Военные повара будут угощать собравшихся армейской кашей. 

22 июня экспедиция прибудет в Волгоград, объединится с такими же понтонами, пришедшими из ЗВО и ЦВО, после чего все собравшиеся в городе-герое инженеры пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

Всего три военных округа - ЮВО, ЦВО и ЗВО - соберут в Волгограде более 150 военнослужащих. В акции будет задействовано более сотни единиц техники, включая речные и береговые звенья из состава понтонных парков. 

Не обойдется и без учение - всего в процессе речного перехода будет отработано более трех десятков специальных задач по предназначению. 

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