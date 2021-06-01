Судно для перевозки боеприпасов «Геннадий Дмитриев» спустили на воду в Рыбинске
Морской транспорт вооружения проекта 20 360М предназначен для приема, хранения и транспортировки вооружений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В городе Рыбинск Ярославской области на воду спустили морской транспорт для ВМФ «Геннадий Дмитриев» - самое большое судно в истории завода «Вымпел», где его построили.
В ходе торжественной церемонии по традиции о борт разбили бутылку шампанского. Судно имеет ледовое усиление корпуса, двойное дно, два трюма, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовую вертолетную площадку.
Морской транспорт вооружения проекта 20 360М предназначен для приема, хранения и транспортировки вооружений.