Военные ЮВО всего за час организовали переправу техники через Дон, отбив атаки «противника»

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Южного военного округа в рамках командно-штабных учений в Ростовской области навели понтонную переправу на реке Дон и переправили основные силы мотострелковых войск на противоположный берег.

По замыслу учений автодорожный мост был разрушен в результате диверсионных действий условного противника. Военные инженеры навели понтонную переправу на реке, сбросив звенья понтона на воду, а затем соединив их в понтонный паром при помощи буксирно-моторного катера. На противоположный берег были переправлены основные силы мотострелковых и танковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-3, БТР-82А и танках Т-90.

С помощью новейшего понтонно-мостового парка ПП-2005М военнослужащие всего за час смогли организовать переправу тяжелой техники на другой берег на расстояние около 400 метров. Для переброски личного состава и техники также применялся плавающий транспортер ПТС-2.

Также военнослужащими были отражены нападения условных диверсионно-разведывательных групп, предпринявших попытку сорвать переброску техники через водную преграду. Для участия в учениях были привлечены более 300 военнослужащих ЮВО, а также порядка 40 единиц военной техники.