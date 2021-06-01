Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Мантуров заявил, что Россия вышла на мировой уровень по военным беспилотникам

Андрей Аркадьев
14:50 01.06.2021
По словам главы Минпромторга, в ближайшей перспективе Россия откроет рынки для систем гражданского назначения.
Мантуров заявил, что Россия вышла на мировой уровень по военным беспилотникам
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Россия находится на мировом уровне в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов для военных, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России.

«Уже в ближайшей перспективе сможем открыть емкие рынки для систем гражданского назначения», - добавил глава Минпромторга РФ.

Ранее стало известно, что Ростех оснастит отечественные беспилотники уникальными инерциальными навигационными системами. Они способны работать автономно и при отсутствии наземных, морских и космических ориентиров.

В апреле сообщалось, что в городе Дубна в Московской области началось строительство завода по производству ударных беспилотников. Предприятие, на котором будут производить дроны «Иноходец», начнет работать в ноябре.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.