Мантуров заявил, что Россия вышла на мировой уровень по военным беспилотникам
Россия находится на мировом уровне в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов для военных, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России.
«Уже в ближайшей перспективе сможем открыть емкие рынки для систем гражданского назначения», - добавил глава Минпромторга РФ.
Ранее стало известно, что Ростех оснастит отечественные беспилотники уникальными инерциальными навигационными системами. Они способны работать автономно и при отсутствии наземных, морских и космических ориентиров.
В апреле сообщалось, что в городе Дубна в Московской области началось строительство завода по производству ударных беспилотников. Предприятие, на котором будут производить дроны «Иноходец», начнет работать в ноябре.