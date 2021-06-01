ОПК Мантуров заявил, что Россия вышла на мировой уровень по военным беспилотникам Андрей Аркадьев По словам главы Минпромторга, в ближайшей перспективе Россия откроет рынки для систем гражданского назначения. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Россия находится на мировом уровне в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов для военных, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России. «Уже в ближайшей перспективе сможем открыть емкие рынки для систем гражданского назначения», - добавил глава Минпромторга РФ. Ранее стало известно, что Ростех оснастит отечественные беспилотники уникальными инерциальными навигационными системами. Они способны работать автономно и при отсутствии наземных, морских и космических ориентиров. В апреле сообщалось, что в городе Дубна в Московской области началось строительство завода по производству ударных беспилотников. Предприятие, на котором будут производить дроны «Иноходец», начнет работать в ноябре. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика