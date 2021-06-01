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Суд взыскал с Галкина четыре тысячи рублей в пользу ПФР

Анна Назайкина
14:24 01.06.2021
Кроме того, с артиста взыскали в доход федерального бюджета тысячу рублей государственной пошлины.
Суд взыскал с Галкина четыре тысячи рублей в пользу ПФР
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Арбитражный суд Москвы взыскал со знаменитого российского артиста эстрады, юмориста и телеведущего Максима Галкина 4 000 рублей в пользу Пенсионного фонда России, что следует из обнародованного судебного приказа.

Госучреждение обратилось в суд с заявлением, так как артист, обладающий статусом ИП, нарушил закон об индивидуальном  учете в системе обязательного пенсионного страхования. Однако о конкретном правонарушении в документах не говорится.

«Арбитражный суд города Москвы рассмотрел заявление взыскателя... к должнику.. о выдаче судебного приказа о взыскании суммы финансовой санкции за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в размере 4 000 руб.», - говорится в документе.

Кроме того, Суд первой инстанции взыскал с артиста в доход федерального бюджета 1 тысячу рублей государственной пошлины.

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