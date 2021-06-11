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Ростки мира: российско-сирийский зеленый парк открыли на месте страшных пожаров в провинции Тартус

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
05:00 11.06.2021
В провинции Тартус торжественно открыли российско-сирийский «Парк мира».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Торжественное открытие российско-сирийского «Парка мира» состоялось на месте природных пожаров, которые вспыхнули в 2020 году на горе Джебель Ас-Сейида в провинции Тартус на территории западной части Сирии. Так много людей живописная вершина, пожалуй, еще никогда не видела. Около двух сотен местных жителей совершили долгий подъем, чтобы вместе с русскими гостями участвовать в открытии российско-сирийского «Парка мира».

Пока на небольшой территории высадили 60 саженцев самых разных деревьев. Но это только начало - говорит посол России в арабской республике Александр Ефимов. Вместе с представителями духовенства он прибыл в этот труднодоступный горный район, чтобы показать, что Россия всегда протянет руку помощи Сирийскому народу.

«Замечательное событие. Это, действительно, символично. Очень много поводов сошлось, но самый главный повод - это символ возрождения. Возрождения Сирии, возрождения надежд на то, что в скором будущем в Сирию придут мир, стабильность и процветание. Я хотел бы отметить, что этот парк был посажен и заложен на средства простых россиян», - рассказал Ефимов.

Место для парка выбрано не случайно. Вершина горы, откуда открываются потрясающие виды, всегда была местом притяжения для паломников и простых туристов. Новый парк раскинулся перед древней церковью святой Девы Марии. Большинство местных жителей - христиане, и именно здесь они собираются на все церковные праздники.

«Это - гора Девы Марии. Почему именно так ее назвали, я не знаю, но храм Девы Марии находится здесь. В этом месте проходит вся общественная жизнь, тут мы отмечаем все праздники. Мы очень любим это место», - объяснила местная жительница Сальма Махур.

В 2020 году, когда казалось, что война отступила и мирная жизнь начала стремительно восстанавливаться, в горные территории Сирии пришла новая беда. Около года назад сразу три сирийские провинции, Хомс, Тартус и Латакия, охватили лесные пожары.

Горели огромные пространства. Здесь, в провинции Тартус, огонь поднялся на самую вершину горы и подошел к стенам храма святой Девы Марии. Следы того пожара видны и сегодня.

Тогда, как и в войне с террористами, помощь оказали ВКС России. Российские военные летчики совершили огромное количество вылетов, чтобы погасить очаги лесных пожаров. В те дни местные жители приходили сюда и молились, чтобы огонь отступил.

«Сюда приходят простые люди, поэтому и сама церковь простая, чтобы она отвечала их чаяниям. Все священные книги призывают к миру. И то, что этот парк назван «Парком мира» - символично. Невооруженным глазом можно видеть, какие деревья пострадали во время пожара. Вся гора практически была охвачена огнем. С помощью России мы посадили здесь много деревьев, и впереди еще немало», - поделился митрополит Дмитрий Шарбак.

Тогда пожары огромными усилиями удалось потушить, но многие лесные массивы превратились в пепелище. А главное, в огне пострадали драгоценные для сирийцев плантации оливковых и цитрусовых деревьев. Сейчас с помощью правительства САР фермерам бесплатно предоставляются саженцы этих культур, а Россия помогает восстановить лесной фонд. Только в окрестностях этой деревни, уже высажены больше тысячи деревьев. И эта помощь, по словам российского посла, обязательно продолжится.

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