Шойгу: ПВО-ПРО и космические войска получили 536 единиц техники за последние пять лет

Сергей Шойгу рассказал о поступлении новой техники в Воздушно-космические силы. Он сделал это на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

«Отмечу, что за последние пять лет в космические войска и войска ПВО-ПРО поставлено 536 единиц вооружения и техники», - подчеркнул Шойгу.

Оценка материально-технического обеспечения этих войск проводилась в январе-феврале. Этим мероприятия были частью комплексной проверки - она была первой за все время существования ВКС со времени их создания в 2015 году. Всего было проверено 40% в воинских формирований.

Министр напомнил, что в ходе инспекций особое внимание уделялось условиям службы и быта военнослужащих и членов их семей.



