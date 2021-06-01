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На IX Московскую конференцию по международной безопасности приглашено более 119 глав оборонных ведомств различных стран

Тимур Шерзад
14:01 01.06.2021
Конференция будет посвящена обсуждению вопросов стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности. В числе обсуждаемой географии будут фигурировать Европа, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Ближний Восток. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Сергей Шойгу рассказал о IX Московской конференции по международной безопасности. Он сделал это на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

«На форум приглашены главы оборонных ведомств 119 стран и более 150 российских и иностранных экспертов», - отметил Шойгу. 

Министр добавил, что конференция будет посвящена обсуждению вопросов стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности. В числе обсуждаемой географии будут фигурировать Европа, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Ближний Восток. 

Кроме этого, на конференции обсудят участие военных ведомств разных стран в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Сама конференция, разумеется, пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических норм. 

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