На IX Московскую конференцию по международной безопасности приглашено более 119 глав оборонных ведомств различных стран

Сергей Шойгу рассказал о IX Московской конференции по международной безопасности. Он сделал это на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

«На форум приглашены главы оборонных ведомств 119 стран и более 150 российских и иностранных экспертов», - отметил Шойгу.

Министр добавил, что конференция будет посвящена обсуждению вопросов стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности. В числе обсуждаемой географии будут фигурировать Европа, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Ближний Восток.

Кроме этого, на конференции обсудят участие военных ведомств разных стран в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Сама конференция, разумеется, пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических норм.