В Петропавловске-Камчатском полыхает здание школы: видео

В Петропавловске-Камчатском полыхает строящееся здание школы. Инцидент произошел на проспекте Рыбакова. Звонок на пульт оперативного дежурного поступил в 09:30 по местному времени. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь успел разгореться на площади в 120 квадратных метров, пишет РИА Новости.

Столб густого дыма виден из разных районов города. Очевидцы публикуют в социальных сетях множество видеороликов с места происшествия.

Рядом с горящим зданием расположен действующий корпус. Пожарные пытаются уберечь его от огня и не допустить его дальнейшего распространения. В причинах произошедшего дознаватели будут разбираться после окончания тушения.