Шойгу: главным итогом учебного года в войсках станет «Запад-2021»
Шойгу добавил, что за летний период планируется провести более 4,5 тысяч учений и тренировок самых разных уровней. А перед «Западом» еще пройдет комплекс связанных с ним специальных учений.
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Сергей Шойгу рассказал о стартовавшем сегодня в войсках летнем периоде обучения. Он сделал это на селекторном совещании в оборонном ведомстве.
«Сегодня в Вооруженных Силах начался летний период обучения.
Войска приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчетов, идет подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил», - отметил министр.
Шойгу добавил, что за летний период планируется провести более 4,5 тысяч учений и тренировок самых разных уровней. Главным итогом учебного года в войсках, со слов министра, станет совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021». Перед ним пройдет еще комплекс специальных учений.