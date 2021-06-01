Шойгу: главным итогом учебного года в войсках станет «Запад-2021»

Сергей Шойгу рассказал о стартовавшем сегодня в войсках летнем периоде обучения. Он сделал это на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

«Сегодня в Вооруженных Силах начался летний период обучения.

Войска приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчетов, идет подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил», - отметил министр.

Шойгу добавил, что за летний период планируется провести более 4,5 тысяч учений и тренировок самых разных уровней. Главным итогом учебного года в войсках, со слов министра, станет совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021». Перед ним пройдет еще комплекс специальных учений.