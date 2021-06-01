Россия проинспектирует финские военные полигоны

Россия проинспектирует полигоны и учебные районы финских вооруженных сил на территории Финляндии. об этом сообщает начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция пройдет с 31 мая по 4 июня текущего года, в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Группа инспекторов выедет на территорию указанного района площадью около 14 тысяч квадратных метров. Цель инспекции - определить масштабы военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района.

Российские инспекторы не только посетят учебные районы и полигоны финских войск, но и получат брифинги о находящихся там формированиях и воинских частях.