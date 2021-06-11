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В России медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4 процента

Кира Карон
22:37 11.06.2021
В 2020 году медианная зарплата выросла на несколько процентов.
В России медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4 процента
© Фото: pixabay.com
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В Росстате сообщили, что в России в 2020 году медианная заработная плата составила 32 422 рублей и выросла на 6,4 процента в годовом выражении. Это следует из опубликованных данных ведомства.

Такой показатель характеризуется тем, что у половины трудоустроенных граждан зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.

Сообщается, что расчеты проводились из статистики Пенсионного фонда России. Этот параметр в 2019 году составил 30 458 рубля. Медианная зарплата вычисляется в среднем за год на одно рабочее место за один оплаченный месяц.

Ранее россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами. В опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов из всех регионов страны.

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