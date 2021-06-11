Расчеты комплексов «Бастион» Балтфлота уничтожили морские цели «противника»

Боевые расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота провели плановое учение по обнаружению и уничтожению корабельной ударной группы условного противника в акватории Балтийского моря. Личный состав «Бастионов» отработал задачи по смене позиции и развертыванию комплексов в новом районе с нанесением ракетного удара по условному противнику. На учение были привлечены более 50 военнослужащих и задействовано около 10 единиц техники.

По замыслу учения, центр управления флота получил данные о кораблях условного противника, которые готовились нанести удар по объектам береговой инфраструктуры и кораблям флота.

Расчеты БРК «Бастион» обнаружили условного противника, в кратчайшее время привели комплексы в боевую готовность и «уничтожили» отряд кораблей электронными пусками. В ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.