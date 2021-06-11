Девушка упала с 86 этажа небоскреба «Москвы-Сити»
Уроженка Казахстана выпала с 86-го этажа башни «Око» в «Москва-Сити».
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В «Москва-Сити» девушка упала с башни «Око». По данным Telegram-канала «112», погибшая была уроженкой Казахстана. Трагедия произошла на смотровой площадке.
Информацию о падении подтвердил источник в МВД. Он отметил, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее в Батуми пятого этажа жилого дома выпал турист из России. По сообщению СМИ, пострадала женщина, которую доставили в клинику с множественными переломами.