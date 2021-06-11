В стране и мире В Белгородской области в ДТП погибли четыре человека Кира Карон Четыре человека погибли в аварии на федеральной автотрассе «Крым». © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: В Белгородской области произошло столкновение двух легковушек на федеральной автотрассе «Крым». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. «Сегодня около 19 часов 30 минут на 651 километре федеральной автодороги «Крым» на территории Яковлевского городского округа произошло столкновение двух автомобилей – Ford Focus и «ВАЗ 2112», - говорится в сообщении. В результате аварии, по сообщению пресс-службы, погибли оба водителя и два пассажира «ВАЗ 2112». На данный момент выясняется причина ДТП. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика