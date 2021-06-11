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Военные инженеры РФ вернулись из Сербии после совместных учений

Алексей Курильченко
21:15 11.06.2021
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ вернулись в Россию из Республики Сербия после завершения совместного учения.
Военные инженеры РФ вернулись из Сербии после совместных учений
© Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ вернулись в Россию из Республики Сербия после завершения совместного учения, которое проходило с 26 мая по 11 июня. В ходе учения российские и сербские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении задач инженерного обеспечения.

Также, в ходе учения российские военнослужащие провели консультации и передали накопленный опыт, приобретенный инженерными войсками Российской Федерации в ходе решения задач инженерного обеспечения, как в России, так и за ее пределами.

Ранее военнослужащие Сербии, совместно с бойцами России и Белоруссии отработали десантирование личного состава на управляемых парашютных системах типа «Крыло» и десантирование беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор».

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