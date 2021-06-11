Военные инженеры РФ вернулись из Сербии после совместных учений

Военнослужащие инженерных войск ВС РФ вернулись в Россию из Республики Сербия после завершения совместного учения, которое проходило с 26 мая по 11 июня. В ходе учения российские и сербские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении задач инженерного обеспечения.

Также, в ходе учения российские военнослужащие провели консультации и передали накопленный опыт, приобретенный инженерными войсками Российской Федерации в ходе решения задач инженерного обеспечения, как в России, так и за ее пределами.

Ранее военнослужащие Сербии, совместно с бойцами России и Белоруссии отработали десантирование личного состава на управляемых парашютных системах типа «Крыло» и десантирование беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор».