Минтруд РФ выступил с предложением разрешить отцам-одиночкам получать материнский капитал

В России Минтруд предложил разрешить пользоваться материнским капиталом отцам, которые в одиночку воспитывают детей. Такой законопроект уже подготовлен. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки» - отметили в министерстве.

По сообщению, сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, которые в одиночку воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав.

С первого января 2021 года размер материнского капитала вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго. Для оформления сертификата необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ряд льгот, включая материнский капитал, необходимо отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.