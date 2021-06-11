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Области тьмы: Костя Цзю рассказал, как акклиматизировался с помощью таблеток из собственной крови

Егор Левин
19:35 11.06.2021
Почему прославленный боксер говорит, что ради спорта пожертвовал детством? И что же тогда помешало ему в 18 лет выиграть Олимпиаду в Сеуле? Что скрывается за фразой «Сила удара - один Цзю» и чему его научила потеря чемпионства? Смотрите в новом выпуске «Десять фотографий».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Компанийченко, РИА Новости
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В беседе с ведущей программы «Десять фотографий» Ариной Шараповой боксер, трехкратный чемпион СССР и обладатель множества других титулов Костя Цзю поделился историей из своей любительской карьеры. По его словам, в командах, которые работали со спортсменами, присутствовали не только медики, но и ученые сотрудники, иногда прибегавшие к нестандартным методам использования спортивного ресурса. Так он ответил на вопрос, чью школу любительского бокса считает более качественной - американскую или советскую.

«Скажем, летим в Америку - адаптация должна быть быстрой. Как это сделать: в один из дней нам не давали спать всю ночь; тренера подходили и говорили: “Не спать, не спать”. И в момент, когда ты уже больше не можешь, когда мелатонина в крови очень много, у нас брали кровь. Из этой крови делали таблетки. Ты прилетаешь в Америку, выпиваешь эту таблетку, и твой организм насыщается кровью с мелатонином. И адаптация происходит моментальная», - рассказал Цзю.

Костя Цзю за время своей активной карьеры, помимо трехкратного чемпионства в СССР, также завоевывал титулы чемпиона Европы (дважды, в 1989 и 1991 годах), чемпиона мира (1991) среди любителей, абсолютного чемпиона мира среди профессионалов и звания заслуженного мастера спорта СССР и выдающегося боксера СССР (оба в 1991 году). Лучшей его позицией в рейтинге вне весовых категорий была третья строчка. 51-е место в списке лучших боксеров всех времен и место единственного россиянина в Международном зале боксерской славы (2011).

Но почему сам Костя Цзю говорит, что ради всего этого он пожертвовал детством? И что же тогда помешало ему в 18 лет выиграть Олимпиаду в Сеуле? Что скрывается за фразой «Сила удара - один Цзю» и чему его научила потеря чемпионства? Смотрите на телеканале «Звезда», а также в приложении SMART.TV в пятницу, 11 июня, в 23:10.

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