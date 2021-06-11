«Покупать нельзя использовать»: почему срок работы современной бытовой техники сильно сократился

В Роспотребнадзоре задумались, как много потребитель выбрасывает бытовой техники. Холодильник «ЗиЛ» мог гудеть и «дергаться», но работать десятилетиями без ремонта. А у многих моделей теперь век короткий. Захочешь отремонтировать, а тебе говорят - поздно, больше такого не производят.

Андрей Рубин занимается реставрацией старых советских холодильников не первый год. Через руки мастера прошел уже не один десяток потрепанных временем, но при этом вполне рабочих агрегатов.

«За качество тогда спрашивали, и инженер столько закладывал в ресурс этого агрегата, что они работают до сих пор по 50-60 лет без ремонта», - рассказал владелец ремонтной мастерской Андрей Рубин.

Холодильник в прежние времена был едва ли не «членом семьи», с покупкой какого-нибудь «Тамбова» или «Саратова» вопрос решался на многие десятилетия. Дефицитный, с таким трудом купленный цветной телевизор тоже вряд ли кому-то пришло бы в голову вынести на помойку только за то, что изображение стало не таким четким. Сейчас мы чаще всего поступаем именно так. А к мелкой, карманной электронике относимся и вовсе небрежно. Производители разного рода гаджетов приучили нас к тому, что даже самый лучший за пару лет становится почти бесполезным.

«Если мы говорим о смартфонах, то прилетает обновление и устройством невозможно пользоваться как в первый день, потому что если ты не поставишь обновление, не поставишь браузер, то у тебя половина сайтов не работает, какие-то программы ты поставить не можешь и главное все начинает жутко тормозить. Я могу высказать свое мнение, что в большинстве случаев компании делают это преднамеренно, но любой юрист меня "разобьет в пух и прах" и объяснит почему это не так», - высказался эксперт в сфере современных технологий Илья Корнейчук.

Тем не менее, крупным производителям то и дело приходится извиняться перед своими клиентами за то, что их продукция не оправдала доверия. Ощущение того, что тебя обманывают, с каждым днем становится все более явным. Недовольство пользователей по всему миру растет и растет.

«Вы только представьте, я получил письмо, в котором Apple сообщает мне, что я не смогу поменять батарею в своем компьютере, так как эта модель считается уже устаревшей. По этой же причине мне не сделают ремонт в сервисном офисе. По их словам, это уже винтаж. Также они уведомляют меня, что любая новая батарея для этого компьютера отныне считается контрафактной. На протяжении нескольких лет я мог таким образом улучшить работу моего компьютера, а теперь у меня не будет такой возможности», - рассказал Louis Rossmann.

Регулярная покупка новых гаджетов для многих стала привычкой. Даже несмотря на то, что устройство работает. Вроде можно было бы просто заменить пару деталей. Но стоимость ремонта зачастую сопоставима с ценой нового устройства, поэтому после похода в сервисный центр чаще всего владелец гаджета отправляется в магазин.

Жажда новизны грозит обернуться настоящей катастрофой. Количество выброшенной в мусорные баки электроники по всему миру достигает пятидесяти миллионов тонн в год и продолжает расти.

«Может не нужно бежать сразу за новым гаджетом, когда он вышел и есть возможность просто более бережно, более длительный срок использовать. А потом можно кому-то подарить. А потом можно робота сделать. На самом деле просто удлинить своим бережным использованием срок службы и своим осознанным потреблением уменьшить количество электронного мусора в мире», - отметила исполнительный директор фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

В Европе в марте вступил в силу технический регламент, который возможно в скором времени будет принят и в России. С такой инициативой недавно вышло Минприроды. Задача - обеспечить возможность качественного ремонта и продлить срок службы некоторых видов бытовой техники.

«Запчасти для этой техники должны изготавливаться не менее 7 - 10 лет и доступность их должна быть разумной по ценообразованию. И тогда тот, кто купил холодильник или телевизор и к нему привыкает, понимает, что, если что-то сломалось - заказал запчасть, отремонтировал и запчасть не по цене нового телевизора», - поделился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Новые европейские правила пока распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Но сейчас уже рассматривается расширение списка в том числе для ноутбуков, смартфонов и другой мелкой электроники.