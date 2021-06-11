Трагически погиб «медвежий папа», биолог Валентин Пажетнов

В Тверской области погиб биолог, спасатель медвежат-сирот Валентин Пажетнов. Он был известен как «медвежий папа» - ученый работал в Центре спасения медвежат-сирот, в котором была выработана уникальная методика выхаживания животных.

Как сообщает «Комсомольская правда», Пажетнов погиб во время рыбалки в Тверской области. Он утонул после того, как его лодка перевернулась. Ученый не дожил две недели до 85-летия.

В центре вместе с Пажетновым работала вся его семья. На их счету сотни спасенных животных.