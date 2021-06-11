Кровь и земля: в Орле откроется мемориальная часовня в честь погибших в ВОВ

Сегодня в Москве подготовили к отправке спецтранспорт с особенным грузом. Он доставит в Орел мемориальную часовню в память о советских воинах, погибших в Орловско-Курском сражении в 1943 году.

Часовню планируют открыть в орловском парке Победы 22 июня - в восьмидесятую годовщину начала Великой Отечественной войны. Вес памятника - свыше десяти тонн, высота - семь метров. На постаменте часовни будут изображены лики святых, а под ними - специальная капсула.

С мест боев, с братских могил, Орловской, Курской, Белгородской областей были взяты частички земли, и эти частички будут упакованы в капсулу. Она будет замурована в нишу под Георгиевским крестом - в память о тех, кто полил своей кровью Белгородскую, Курскую, Орловскую землю.

Таких часовен в стране уже 14. В рамках акции «Молчаливое эхо войны» их устанавливают на полях ожесточенных боев Великой Отечественной.