В стране и мире Путин предложил обсудить обеспечение безопасности на выборах на заседании СБ РФ Алексей Курильченко Президент РФ обсудит вопросы обеспечения безопасности во время единого дня голосования. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в ходе оперативного заседания Совета Безопасности РФ предложил заняться вопросами обеспечения безопасности граждан в ходе единого дня голосования в сентябре. «Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре этого года. Это большой комплекс вопросов, который нужно обсудить, и помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом», - заявил президент. Ранее Путин заявил, что все последствия пандемии новой коронавирусной инфекции еще не удалось преодолеть, однако экономика восстанавливается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика