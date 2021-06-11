Путин предложил обсудить обеспечение безопасности на выборах на заседании СБ РФ
Президент РФ обсудит вопросы обеспечения безопасности во время единого дня голосования.
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Президент России Владимир Путин в ходе оперативного заседания Совета Безопасности РФ предложил заняться вопросами обеспечения безопасности граждан в ходе единого дня голосования в сентябре.
«Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре этого года. Это большой комплекс вопросов, который нужно обсудить, и помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом», - заявил президент.
Ранее Путин заявил, что все последствия пандемии новой коронавирусной инфекции еще не удалось преодолеть, однако экономика восстанавливается.