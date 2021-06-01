Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский сиротский приют
Акцию приурочили к Международному дню защиты детей. В пострадавшей от жестокой гражданской войны Сирии эта тема особенно актуальна.
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Российские военные в Сирии к Международному дню защиты детей доставили гуманитарную помощь в частный сиротский приют в Алеппо.
Его открыл совсем недавно один из местных жителей. Большинство воспитанников потеряли родителей во время войны, многие и сами получили тяжелые ранения.
Наши офицеры привезли детям сладости и провели с ними практически весь день. Воспитанники в свою очередь с удовольствием рассказывали о своих увлечениях и устроили для военных концерт.