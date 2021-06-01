Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский сиротский приют

Российские военные в Сирии к Международному дню защиты детей доставили гуманитарную помощь в частный сиротский приют в Алеппо.

Его открыл совсем недавно один из местных жителей. Большинство воспитанников потеряли родителей во время войны, многие и сами получили тяжелые ранения.

Наши офицеры привезли детям сладости и провели с ними практически весь день. Воспитанники в свою очередь с удовольствием рассказывали о своих увлечениях и устроили для военных концерт.