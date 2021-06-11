Армия Российские миротворцы разминировали 2123 гектара территории в Карабахе Андрей Аркадьев Проверено 1852 здания, более 657 километров дорог, очищено 2123 гектара территории, обнаружено и уничтожено 25 613 взрывоопасных предметов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают разминировать местность и уничтожать неразорвавшиеся мины и снаряды, сообщил представитель российского миротворческого контингента полковник Владислав Демкин. Так, на сегодняшний день проверено 1852 здания, более 657 километров дорог, очищено 2123 гектара территории, обнаружено и уничтожено 25 613 взрывоопасных предметов. «С 5 июня обеспечено безопасное прохождение двадцати автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана: двенадцати через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и восьми колонн по маршрутам Шуша – Красный Базар – Каджар и обратно. По заявкам азербайджанской стороны 6 и 8 июня осуществлено сопровождение двух колонн строительной техники по маршруту: Мадагиз – Гетаван – Ванк», - сказал он. Демкин добавил, что 6 июня представителями российского миротворческого контингента сопроводили 98 паломников в монастырь Амарас. «9 июня группой разминирования миротворческого контингента проведен осмотр водоприемника Хачинайского водохранилища в Агдамском районе Азербайджана на наличие взрывоопасных предметов», - добавил он. За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокаций в отношении российских военнослужащих не было. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика