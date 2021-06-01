Актер Александр Збруев ответил на сообщения о своей госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев в беседе со «Звездой» опроверг сообщения о своей госпитализации. Кроме того, актер заявил, что спектакль «Ва-банк», в котором он должен был исполнить главную роль, отменили по техническим причинам.

«Перед входом, куда входят зрители, написали “По болезни народного артиста Александра Збруева спектакль отменяется. А зритель, который пришел, прочитал. Это сарафанное радио, понимаете. Администрация сделала большую глупость при этом. Я уже им сказал - безобразие просто какое-то... Но спектакль не из-за меня отменили. Его отменили по техническим причинам», - объяснил артист.

Збруев рассказал, что в данный момент находится дома, однако, действительно, планирует обратиться к специалистам для планового осмотра.

«Я нахожусь дома. Всякое же бывает - бывает понос, бывает простуда, бывает, что давление поднимается. Но спектакль не из-за меня отменили... В принципе я наверняка поеду в клинику какую-то для планового освидетельствования, если я и поеду. Я делаю это каждый год», - сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Александр Збруев госпитализирован и в связи с его самочувствием был отменен спектакль.

Напомним, Збруеву 83 года. В 1961 году он окончил Щукинское училище и был принят в Театр имени Ленинского комсомола («Ленком»). На его счету множество ролей в спектаклях Анатолия Эфроса, а также в фильмах, в том числе таких, как «Два билета на дневной сеанс», «Большая перемена», «Храни меня, мой талисман» и многих других.