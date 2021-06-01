Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Туристка назвала кодовое слово для получения скидки в Сочи

Иван Линдеманн
11:54 01.06.2021
По словам россиянки, приезжим следует сделать вид, что они местные жители.
Туристка назвала кодовое слово для получения скидки в Сочи
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Чтобы получить скидку в Сочи, отдыхающим нужно сделать вид, что они местные. Этим с россиянами поделилась одна из туристок.

При этом девушка подчеркнула, что обмануть коренных жителей курорта не так просто. Для этого нужно знать специальное слово, которым сочинцы называют приезжих.

«Для местных местные делают хорошую скидку, стоит ненавязчиво сказать, что я не «залетный гость» и не бздых, да, так и говорите - не бздых», - посоветовала туристка в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Слово «бздых» в переводе означает «ходячий кошелек». А попытки местных нажиться на отдыхающих связаны с тем, что они хотят жить на заработанные летом деньги весь год.

Также известно, что у приезжающих на юг туристов есть еще одно прозвище - «дошираки». Так говорят про тех, кто приезжает на курорты со своей едой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.