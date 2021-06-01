Туристка назвала кодовое слово для получения скидки в Сочи

Чтобы получить скидку в Сочи, отдыхающим нужно сделать вид, что они местные. Этим с россиянами поделилась одна из туристок.

При этом девушка подчеркнула, что обмануть коренных жителей курорта не так просто. Для этого нужно знать специальное слово, которым сочинцы называют приезжих.

«Для местных местные делают хорошую скидку, стоит ненавязчиво сказать, что я не «залетный гость» и не бздых, да, так и говорите - не бздых», - посоветовала туристка в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Слово «бздых» в переводе означает «ходячий кошелек». А попытки местных нажиться на отдыхающих связаны с тем, что они хотят жить на заработанные летом деньги весь год.

Также известно, что у приезжающих на юг туристов есть еще одно прозвище - «дошираки». Так говорят про тех, кто приезжает на курорты со своей едой.