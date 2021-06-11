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Директор Росгвардии поблагодарил жен и матерей погибших военнослужащих и сотрудников

Тимур Шерзад
15:55 11.06.2021
Виктор Золотов отметил стойкость, мужество и любовь к стране родственников погибших, продолжающих растить и воспитывать детей в патриотическом духе. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил членов семей погибших военнослужащих и сотрудников ведомства, погибших при исполнении долга.

«У нас огромная страна. Она у нас больших размеров. Но в том, что есть еще она, заслуга русских офицеров. В этом заслуга ваших отцов, ваших мужей, всего нашего народа, который защищал эту страну. И всех наших русских людей, которые на протяжении всех столетий бились за то, чтобы нашу Родину никогда не мог одолеть враг. Поэтому еще раз, низкий вам поклон за ваших отцов, за ваших мужей, за ваших детей», - сказал Золотов на встрече с членами семей погибших. 

Главнокомандующий национальной гвардией добавил, что, к сожалению, за последние два года 2 года список безвозвратных потерь Росгвардии пополнился еще на 10 имен.

Он отметил стойкость, мужество и любовь к стране родственников погибших, продолжающих растить и воспитывать детей в патриотическом духе. 

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