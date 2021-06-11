Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны
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Закон, которым вводится понятие служебной тайны в области обороны, подписал российский президент Владимир Путин. Текст документа можно прочитать на портале правовой информации.
Поправки вносятся в федеральный закон «Об обороне», их инициатором выступило правительство РФ. Информацию, которая образуется при реализации мероприятий в области обороны, не является общедоступной и не относится к гостайне, отнесут к категории конфиденциальной.