Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Космические войска ВКС обнаружили более 70 пусков ракет за зимний период

Андрей Аркадьев
11:44 01.06.2021
Космические войска ВКС успешно выполнили все задачи боевого дежурства в зимнем периоде обучения, который завершился накануне, 31 мая.
Космические войска ВКС обнаружили более 70 пусков ракет за зимний период
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В течение зимнего периода обучения дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) космических войск Воздушно-космических сил провели более 1700 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1000 космических объектов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 160 космических объектов, выдали пять предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки», - добавили в департаменте.

Отмечается, что были проведены несколько пусков ракет космического назначения с космодрома Плесецк в Архангельской области, включая пуски ракет-носителей среднего класса «Союз-2.1б» и один пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

Ранее сообщалось, что о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов был проведен 28 сентября с Плесецка. В феврале «Союз-2» с первым спутником для мониторинга климата Арктики стартовал с Байконура.

Ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На них применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило технические и эксплуатационные характеристики ракет.

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» был выполнен 14 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области. До этого носитель стартовал только раз - в декабре 2014 года.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:59 Армия
Северный флот пополнится подлодками проектов «Борей» и «Ясень»
09:46 В стране и мире
Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных органах и судах
09:25 Армия
Россия проведет в Эстонии инспекцию на фоне учений НАТО
07:33 Армия
Видео
Охрана рубежей и освоение Арктики: в России отмечают День Северного флота
04:54 В стране и мире
В России могут ввести отцовский капитал
Популярное
Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни
Видео
Новые законы: что изменится в жизни россиян с наступлением лета
Метеоролог объяснил, почему лето в Москве будет «суховатым»
Ученые раскрыли неожиданную опасность самого распространенного вируса в мире
Юрист назвал фразу, которой можно обезоружить телефонных мошенников
Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.