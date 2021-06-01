Космические войска ВКС обнаружили более 70 пусков ракет за зимний период

В течение зимнего периода обучения дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) космических войск Воздушно-космических сил провели более 1700 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1000 космических объектов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 160 космических объектов, выдали пять предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки», - добавили в департаменте.

Отмечается, что были проведены несколько пусков ракет космического назначения с космодрома Плесецк в Архангельской области, включая пуски ракет-носителей среднего класса «Союз-2.1б» и один пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

Ранее сообщалось, что о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов был проведен 28 сентября с Плесецка. В феврале «Союз-2» с первым спутником для мониторинга климата Арктики стартовал с Байконура.

Ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На них применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило технические и эксплуатационные характеристики ракет.

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» был выполнен 14 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области. До этого носитель стартовал только раз - в декабре 2014 года.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.