Вакцина - всему голова: врачи объяснили, почему только прививка поможет от коронавируса

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина усилен контроль за соблюдением масочного режима. Рейды проходят во всех местах массового скопления людей, в транспорте, торговых центрах. Кроме того, столичные власти увеличили число коек для коронавирусных пациентов.

Инфекционист Светлана Малиновская лечит больных в «красной зоне» подмосковной больницы. Двухнедельный перерыв в работе был в сентябре, когда заболеваемость спала, но сейчас нагрузка возрастает. Причем все больше становится пациентов молодого возраста. Врачи говорят: главная причина - беспечность.

«К сожалению, стало больше больных молодых. Когда они поступают к нам, мы им говорим, что, даже несмотря на то, что вы переболели и что вы выпишетесь, пройдет какой-то период реабилитации, даже на хорошее самочувствие вам обязательно нужно делать прививку, потому что только прививка может как-то помочь перенести заболевание в более легкой форме», - комментирует она.

Верный способ не попасть на больничную койку с коронавирусом - вакцинация. Потратить минуту на прививку или две недели смотреть на людей в защитных комбинезонах - добровольный выбор каждого.

Детское отделение этой больницы перепрофилировали под «ковид-госпиталь», но сохранили персонал. Пациенты благодарят врачей за чуткое обращение к ним, словно к детям.

В России для иммунизации населения сделано все: прививочные пункты доступны каждому, компонентов и препаратов для лечения коронавируса достаточно. Проблем с этим не испытывает ни один регион. Как заявила зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, из 28 препаратов, которые рекомендуются для лечения, 21 производится в РФ.

Однако в период роста заболеваемости на вторичном рынке вновь активизировались мошенники. В Интернете появились объявления о продаже аппаратов ИВЛ - еще тех, что использовали во время локдауна. Цены варьируются от 75 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Специалисты напоминают, что самолечением лучше не заниматься и сразу обращаться к врачам. Снова перепрофилируют по коронавирусу и одну из ведущих московских больниц - имени Спасокукоцкого. К приему пациентов там все готово.

А на данный момент гражданам напоминают о важности ношения масок, перчаток в общественных местах и необходимости вакцинироваться.