Врач развеяла популярное заблуждение о нормальной температуре тела

Нормы того, какую температуру тела следует считать нормальной в медицинской практике, уже давно расширились. Как рассказала врач-оториноларинголог Анна Колесникова, специалисты уже не бьют тревогу, если термометр показывает значения до 37,5 градусов.

«Температура тела человека в норме - это диапазон значений от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию», - отметила кандидат медицинских наук.

Врач пояснила РИА Новости, что температура тела может повышаться не обязательно в результате воспалительных процессов, но и после еды, физических или эмоциональных нагрузок, а также летом в жаркую погоду во второй половине дня.

В течение дня температура тела может колебаться в пределах 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром.

«Пик отмечается в 16 и 18 часов», - пояснила врач.

Медик перечислила, что для измерения температуры подходят подмышечные впадины, лоб, рот, наружный слуховой проход, а также ректальные методы.