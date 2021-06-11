Мужчина в США три недели носил миллион долларов в кошельке, не зная об этом

В американском городе Котс штата Северная Каролина мужчина три недели ходил, имея один миллион долларов в своем кошельке, однако не догадывался об этом. Оказалось, что американец случайно купил на удачу лотерейный билет, будучи на автозаправке, однако убрал его в портмоне и забыл об этом.

«Как и все остальные, я надеялся что-нибудь выиграть. Мы с сыном решили испытать удачу и купить билет», - передает его слова агентство UPI.

Удивлению Фреддерика Расселла Кэрролла не было предела, когда спустя три недели после розыгрыша он нашел забытую бумажку у себя в кошельке и решил, наконец-то, сверить номера нужного его тиража. Неожиданным поворотом в этой истории оказалось то, что ему срочно порекомендовали посетить штаб-квартиру лотереи.

Прибыв на место гражданин США узнал, что должен получить причитающийся ему один миллион долларов (примерно 72,2 миллиона рублей). Свой немаленький выигрыш мужчина планирует потратить на оплату счетов и расходов на лечение жены. Оставшуюся часть денег он разделит с членами семьи.