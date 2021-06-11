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Шойгу: взаимодействие оборонных ведомств России и Вьетнама будет укрепляться

Тимур Шерзад
12:55 11.06.2021
Глава Минобороны России напомнил, что в 2021 году исполнилось 20 лет со дня установления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Сегодня оно носит статус всеобъемлющего. 
Шойгу: взаимодействие оборонных ведомств России и Вьетнама будет укрепляться
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сергей Шойгу заявил, что взаимодействие оборонных ведомств России и Вьетнама будет укрепляться. Он сказал это в ходе переговоров с министром обороны Вьетнама генерал-полковником Фан Ван Зянгом. Они состоялись в режиме видео-конференц-связи по инициативе вьетнамской стороны. 

«Рассчитываю на дальнейшее тесное и доверительное взаимодействие по линии наших оборонных ведомств. Большое значение неизменно придаем взаимодействию в военной и военно-технической областях. Настроены и впредь укреплять весь спектр двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами понимание, уважение и доверие», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны России напомнил, что в 2021 году исполнилось 20 лет со дня установления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Сегодня оно носит статус всеобъемлющего. 

«Несмотря на продолжение карантинных ограничений, поддерживаем политический диалог на всех уровнях. Наша сегодняшняя встреча - яркое тому подтверждение. Мы открыты для предметного разговора по развитию взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Шойгу.

Он добавил, что продолжится координация совместных действий в рамках механизма Совещаний министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу. 

Также глава Минобороны России поблагодарил вьетнамского министра обороны за решение принять участие в Девятой Московской конференции по международной безопасности. Регулярное участие Вьетнама в Международном военно-техническом форуме «Армия» и Армейских международных игр, со слов Шойгу, также можно только приветствовать. 

Вьетнамский министр обороны, в свою очередь, также выразил уверенность, что военное сотрудничество двух стран будет укрепляться - с его слов, сегодняшняя встреча тому яркое подтверждение. 

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