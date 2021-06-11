В Красноярском крае завершились совместные учения России и Узбекистана

В Красноярском крае завершились совместные учения подразделений спецназначения России и Узбекистана. Они проходили на полигоне в горах Западного Саяна, на высоте в 1 700 метров над уровнем моря.

«В ходе учения мы обменялись опытом в подготовке личного состава для ведения специальных задач в условиях горно-лесистой местности. Несмотря на суровые условия сибирских гор, весь личный состав проявил мужество и стойкость при выполнении задач. От имени командования Центрального военного округа выражаю благодарность всем участникам учений», - сказал руководитель учений полковник Олег Соколов.

Совместные разведгруппы несколько дней преодолевали горно-лесистые маршруты, отрабатывали поисково-разведывательные действия, а также организовывали засады и налеты. Был отработан и порядок действий в базовом лагере в случае его обнаружения условным противником.

«Прежде всего хочу выразить благодарность главам государств, руководству Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Республики Узбекистан, а также коллективу учебного центра Ергаки за предоставленную возможность познакомится с российскими коллегами, обменяться опытом и навыками. Очень понравилась природа и богатая материально-учебная база центра. Мы получили большой опыт в ходе этого учения», - подчеркнул старший группы от Республики Узбекистан подполковник Сирожиддин Бозоров.

Учения проходили с 8 по 11 июня на базе Центра военно-спортивной подготовки Ергаки.