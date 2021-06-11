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Россияне назвали необходимый для финансовой независимости доход

Алена Миронова
12:00 11.06.2021
Жители России рассказали, какой доход они считают достаточным для того, чтобы чувствовать себя финансово независимо.
Россияне назвали необходимый для финансовой независимости доход
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Для того, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, россияне считают важным иметь ежемесячный доход в размере в среднем приблизительно 74,9 тысяч рублей. Это следует из исследования СК «Сбербанк страхование жизни».

В соответствии с исследованием, финансово самодостаточными себя считают порядка две трети россиян - 63%. К этому статусу себя относят 64% опрошенных мужчин и 61% женщин. При этом большинство считающих себя финансово независимыми проживают во Владивостоке, Новосибирске и Хабаровске.

Выбирая главный критерий финансовой независимости, участники опроса назвали достойную заработную плату. Самые высокие запросы оказались у москвичей - 104,4 тысячи рублей, жителей Санкт-Петербурга - 98,5 тысяч рублей, жителей Владивостока - 92,7 тысяч рублей.

Порядка 33% россиян назвали важным критерием финансовой независимости накопления. Больше всего желают скопить жители Москвы - 6,39 миллионов рублей. На втором месте жители Кемерово - 4,2 миллиона рублей и Санкт-Петербурга - 4,12 миллионов рублей.

Молодежь в возрасте 18-30 лет рассчитывают обрести финансовую самодостаточность за счет открытия собственного дела или дохода от сдачи недвижимости в аренду. Люди же в возрасте 30-40 лет делают ставку на накопления. Старшее поколение в возрасте 50-60 лет считает, что достаточно будет заработной платы.

Согласно мнению респондентов, среднестатистический гражданин становится финансово самодостаточным в 26 лет. 

Опрос был проведен в июне 2021 году в 37 городах России с населением более 500 тысяч людей.

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