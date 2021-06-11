Два спецборта авиации МЧС РФ доставили из сектора Газа в Россию 112 человек

Два спецборта авиации МЧС России 11 июня доставили в Москву из аэропорта вблизи сектора Газа 112 пассажиров, среди которых россияне и граждане соседних государств.

Благодаря двум гуманитарным рейсам самолетов Ил-76 и Ан-148, которые отдал распоряжение организовать президент РФ Владимир Путин, доставили в Россию тех, кто добровольно пожелал покинуть территорию сектора Газа. В шестичасовом полете пассажиров сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России.

Психологи оказали информационную и психологическую поддержку гражданам, а также помощь в адаптации к ситуации и новым для них условиям. Как отметили в пресс-службе МЧС РФ, помощь ведомственных медиков людям не потребовалась, состояние прибывших - удовлетворительное.

Рейс из Каира был осуществлен в соответствии с действующим законодательством РФ. В конце мая 2021 года спецбортом МЧС РФ из сектора Газа в Россию также было доставлено 64 наших соотечественника, включая 31 ребенка.