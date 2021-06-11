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Руцкой рассказал об иностранце в окружении Ельцина

Алена Миронова
11:34 11.06.2021
Бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал об иностранце, находившемся в близком окружении президента РСФСР Бориса Ельцина.
Руцкой рассказал об иностранце в окружении Ельцина
© Фото: Игорь Михалев, РИА Новости
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В окружении президента РСФСР Бориса Ельцина находился некий человек с иностранным акцентом, который давал ему советы касательно назначений на высшие государственные должности. Об этом рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.

«И он Ельцину говорит: "Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента. Он вам не нужен, своим характером, способностями, поведением он вам будет мешать"», - поделился Руцкой в интервью «Ленте.ру» разговором, который однажды услышал.

Как он отметил, Ельцин в ответ пообещал подумать над этим вопросом.

Разговор, по словам Руцкого, произошел примерно через полторы недели после того, как ГКЧП был остановлен. Этот человек был «солидным, под стать Ельцину, высоким». Руцкой добавил, что больше нигде и никогда не встречал этого мужчину.

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