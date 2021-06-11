Восемнадцать человек стали жертвами ДТП с автобусом в Пакистане

Пассажирский автобус перевернулся на дороге в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. В результате происшествия погибли восемнадцать человек. Об этом сообщает Синьхуа.

По имеющейся информации, водитель на высокой скорости вошел в крутой поворот, однако не смог справиться с управлением - автобус вылетел с дороги и перевернулся.

Более 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали. Шестеро из них, как отмечается, находятся в критическом состоянии.