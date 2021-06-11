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Восемнадцать человек стали жертвами ДТП с автобусом в Пакистане

Алена Миронова
11:04 11.06.2021
Автобус с пассажирами перевернулся на юго-западе Пакистана.
Восемнадцать человек стали жертвами ДТП с автобусом в Пакистане
© Фото: Hussain Ali, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Пассажирский автобус перевернулся на дороге в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. В результате происшествия погибли восемнадцать человек. Об этом сообщает Синьхуа.

По имеющейся информации, водитель на высокой скорости вошел в крутой поворот, однако не смог справиться с управлением - автобус вылетел с дороги и перевернулся. 

Более 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали. Шестеро из них, как отмечается, находятся в критическом состоянии.

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