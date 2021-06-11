На «Армии-2021» впервые продемонстрируют стратегическую подлодку «Борей»

Подлодку проекта «Борей» покажут на военно-техническом форуме «Армия-2021» на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей", который будет выставлен в акватории Авачинской бухты», - говорится в сообщении.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Спроектированы Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин».

Подводное водоизмещение субмарины «Борей» составляет 24 тысячи тонн, длина - 170 метров, а ширина - 13,5 метра. Ракетоносец может развивать скорость до 29 узлов, погружаться на глубину до 400 метров, находиться в автономном плавании до 90 суток и нести на себе до 16 межконтинентальных ракет «Булава». Еще одно важное преимущество подлодок класса «Борей» - малошумность.

В настоящее время в составе Северного флота подлодки «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир», в составе Тихоокеанского флота - «Александр Невский» и «Владимир Мономах».