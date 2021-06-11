Гранатометчики уничтожили «вражеские» танки в Кузбассе
Военнослужащие вели огонь по технике условного противника с близкого расстояния - в 200 метров.
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Гранатометчики уничтожили вражескую бронетехнику во время учений на полигоне в Кемеровской области.
Огонь по танкам условного противника вели с близкого расстояния - в 200 метров. Сначала нужно было поразить динамическую защиту, а затем уязвимые места и живую силу.
На тренировке задействовали ручные гранатометы РПГ-7, а также автоматические АГС-17. Отрабатывали в том числе быструю смену огневых позиций после каждого выстрела.