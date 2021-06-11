Армия Мехводы 46-тонных «Ярсов» разогнались по астраханскому полигону и подняли клубы пыли Тимур Шерзад Военнослужащие преодолевают искусственные и естественные препятствия, проходят через зараженный участок местности, проводят свои пусковые установки по ограниченным проездам. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Механики-водители подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс» сдают практическое вождение на допуск к несению боевого дежурства на полигоне под Астраханью в 161-й школе техников РВСН. После проверки теории и выполнения отдельных элементов вождения военнослужащие приступают к практике на автодроме ракетного соединения. Мехводы преодолевают искусственные и естественные препятствия, проходят через зараженный участок местности, проводят свои пусковые установки по ограниченным проездам. Также внимание отводится действиям в ходе марша и при нападении диверсантов противника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика