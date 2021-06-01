Армия Поступь «Искандеров»: ракетчики Ленобласти уничтожили объекты условного противника Тимур Шерзад Прибыв в назначенный район, военнослужащие оборудовали огневые позиции, выполнили перегрузку ракет и замаскировали технику. Получив координаты целей, они условно уничтожили назначенные объекты противника на расстоянии в 400 километров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Расчеты комплексов «Искандер-М» уничтожили стратегические объекты условного противника в Ленинградской области. В рамках проверки боевой готовности военнослужащие ракетной бригады провели учебные электронные пуски. Прибыв в назначенный район, ракетчики оборудовали огневые позиции, выполнили перегрузку ракет и замаскировали технику. Получив координаты целей, «Искандеры» условно уничтожили назначенные объекты противника на расстоянии в 400 километров. Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика