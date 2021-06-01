Северный флот пополнится подлодками проектов «Борей» и «Ясень»

Северный флот пополнится новейшими многоцелевыми подводными лодками «Ясень-М» и ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей-А». Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в поздравительном послании североморцам по случаю Дня Северного флота.

«Развитие и оснащение Северного флота является приоритетным направлением деятельности главного командования ВМФ. В ближнесрочной перспективе подводные силы Северного флота будут пополняться новейшими многоцелевыми подводными лодками "Ясень-М", ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта "Борей-А"», - цитирует Минобороны РФ послание главкома.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота следующие подлодки: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения: стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 ведется на Севмаше. Это единственное предприятие в РФ, которое строит атомные подлодки четвертого поколения.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами 4-го поколения.

Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».