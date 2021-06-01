Тайное станет явным: в Москве проходит конкурс военных дознавателей
Задача для участников – оказать медицинскую помощь раненому при нападении на патрульный автомобиль военной полиции, собрать улики с места преступления, пройти полосу препятствий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Дознаватели военной комендатуры Москвы вступили за звание лучшего в конкурсе профессионального мастерства.
Задача для участников – оказать медицинскую помощь раненому при нападении на патрульный автомобиль военной полиции, собрать улики с места преступления, пройти полосу препятствий.
Победители примут участие во Всеармейском этапе конкурса во Владикавказе.