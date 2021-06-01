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Врач рассказал, можно ли вылечить слепоту при помощи оптогенетики

Олеся Степакова
10:45 01.06.2021
По словам специалиста, достаточно долго не удавалось использовать эту технологию на людях, так как есть много ограничений в ее применении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Ученым из Университета Сорбонны во Франции, а также из других исследовательских центров удалось частично вернуть зрение мужчине, ослепшему в юности из-за наследственного заболевания. Исследователями была разработана методика, основанная на оптогенентике, позволяющая превращать фоторецепторы в ганглионарные клетки. Эксперимент был описан в журнале Nature Medicine.

Оптогенетика – это то такой метод, который может из обычных клеток сделать клетки, чувствительные к свету, которые поглощают фотоны и создает из них электрический сигнал, понятный мозгу. Об этом «Звезде» рассказал офтальмолог Андрей Демчинский.

«Это такой – клеткопереключатель. Эта технология используется в разных направлениях, в том числе, было много попыток в области офтальмологии, потому что именно в этой области есть настоящие клетки – фоторецепторы, которые находятся в глазу и выполняют задачи переключателя из света в электричество. К сожалению, бывают ситуации, когда эти клетки гибнут, человек слепнет. Тогда на помощь приходит эта технология», – пояснил специалист.

По его словам, достаточно долго не удавалось использовать эту технологию на людях, так как есть много ограничений в ее применении. Однако сейчас появляется все больше информации об успешных клинических исследованиях оптогенетики.

«При этом, у этой технологии есть такая особенность, что эти новые клетки, которые создали, они не так чувствительны к свету, как человеческие», – уточнил офтальмолог.

Поэтому, для того, чтобы вызвать зрительные ощущения используются специальные VR очки, отметил Демчинский. В России оптогенентикой занимаются уже в течение 6 лет, но исследований на людях пока не проводилось, рассказал врач.

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