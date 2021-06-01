Стрекот вертолетов и рев бронетехники: в ЮВО стартовал летний период обучения

Общевойсковое объединение и полки оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа запустили мероприятия летнего периода обучения. Они захватывают подразделения, дислоцированные на Кубани, Ставрополье и в Карачаево-Черкесии.

Вооружение и военная техника были подготовлены к предстоящим учениям. Были проведены занятия по требованиям безопасности, несению службы в караулах и нарядах.

Основные усилия предстоящей учебы будут направлены на повышение профессионализма офицеров, наработку слаженности подразделений, организацию взаимодействия между частями и соединениями видов и родов войск.

Упор будет сделан на ротные и батальонные тактические учения. На летний период запланировано 10 батальонных учений с боевой стрельбой. Полигоны станут местом сборов соединений и воинских частей ракетчиков, артиллеристов, подразделений ПВО, РХБЗ, связи и военных инженеров.

Особое внимание будет отдано подготовке команд для АрМИ-2021 и войск для международных учений.