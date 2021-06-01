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Тысячи жителей Тынды в Приамурье посетили выставку на поезде «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»

Андрей Аркадьев
10:34 01.06.2021
Тематический поезд стартовал 25 апреля с Киевского вокзала в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более пяти тысяч человек ознакомились с экспонатами поезда-выставки «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» в городе Тында Амурской области. Эшелон прибыл на железнодорожную станцию накануне, 31 мая.

На открытых платформах развернулись образцы военной техники. Особый интерес у посетителей вызвали современные образцы: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также трофейные военные бронеавтомобили.

В составе поезда 17 вагонов, оформление которых рассказывает об истории и развитии Вооруженных сил РФ, есть вагоны, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, борьбе российских военных медиков против коронавируса, а также развитию юнармейского движения.

Посетители смогли поучаствовать в экскурсиях и посмотреть выступления музыкальных ансамблей, а также разместить сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, найти своих родственников, сражавшихся на передовой.

На железнодорожном вокзале также развернули пункт отбора на военную службу по контракту, где каждый желающий мог узнать подробную информацию о службе в войсках ВВО.

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