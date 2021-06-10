СК завел дело после смертельного ДТП с автобусом в Свердловской области

СК РФ завел уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Свердловской области.

В настоящий момент на месте происшествия работает усиленная следственная группа. Направлены на место также следователь по особо важным делам, а также следователи-криминалисты областного СКР. Работу следственной группы координирует заместитель руководителя СК по Свердловской области.

Специалисты осматривают место происшествия, изымают предметы и документы, анализируют документацию относительно перевозки граждан транспортом, а также проводят допросы пострадавших и очевидцев произошедшего.

Для установления точных причин смерти погибших, а также определения степени тяжести вреда здоровью всех пострадавших граждан назначаются все необходимые судебные экспертизы - судебно-медицинская, а также автотехническая, она необходима для определения возможной неисправности автобуса.

Расследование уголовного дела находится под контролем руководства СУ СК РФ по Свердловской области.



